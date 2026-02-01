REPRESENTATION THÉÂTRALE LES TATAZZS EN VOYAGE A BERGERAC Laroque-des-Albères
Laroque-des-Albères Pyrénées-Orientales
Tarif : 8 – 8 – 8
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 17:00:00
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
Un voyage déjanté entre poésie, humour et malice, embarqué avec les Tatazz et leur petit train loufoque, dans une aventure clownesque pleine de surprises !
Laroque-des-Albères 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie culture@laroque-des-alberes.fr
English :
A wacky journey through poetry, humor and mischief, embarking with the Tatazz and their zany little train on a clowning adventure full of surprises!
