REPRESENTATION THÉÂTRALE LES TATAZZS EN VOYAGE A BERGERAC

Laroque-des-Albères Pyrénées-Orientales

Début : 2026-02-15 17:00:00

fin : 2026-02-15

2026-02-15

Un voyage déjanté entre poésie, humour et malice, embarqué avec les Tatazz et leur petit train loufoque, dans une aventure clownesque pleine de surprises !

Laroque-des-Albères 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie culture@laroque-des-alberes.fr

English :

A wacky journey through poetry, humor and mischief, embarking with the Tatazz and their zany little train on a clowning adventure full of surprises!

