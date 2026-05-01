Représentation théâtrale Les toqués du 6 Bis ourisoc Pontenx-les-Forges
Représentation théâtrale Les toqués du 6 Bis ourisoc Pontenx-les-Forges samedi 9 mai 2026.
Pontenx-les-Forges
Représentation théâtrale Les toqués du 6 Bis
ourisoc Chapelle de Bouricos Pontenx-les-Forges Landes
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 15:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Pièce de Théâtre Les toqués du 6 Bis , par la troupe Les Tréteaux du Born
Pierre Loréol, PDG des entreprises du même nom, est en proie à un sévère burn out . Son meilleur ami lui conseille un centre de soins pour personnes riches et célèbres. Pierre s’y rend mais se trompe d’adresse en allant au 6 Bis au lieu du numéro 6. Cependant, il est persuadé d’être au bon endroit. Les patients sont très étranges mais si charmants…
SANS RESERVATION .
ourisoc Chapelle de Bouricos Pontenx-les-Forges 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 068130601
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English : Représentation théâtrale Les toqués du 6 Bis
L’événement Représentation théâtrale Les toqués du 6 Bis Pontenx-les-Forges a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Mimizan
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