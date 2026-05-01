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Représentation théâtrale Les toqués du 6 Bis ourisoc Pontenx-les-Forges

Représentation théâtrale Les toqués du 6 Bis ourisoc Pontenx-les-Forges

Représentation théâtrale Les toqués du 6 Bis ourisoc Pontenx-les-Forges samedi 9 mai 2026.

Lieu : ourisoc

Adresse : Chapelle de Bouricos

Ville : 40200 Pontenx-les-Forges

Département : Landes

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 10 Tarif de base plein tarif

Pontenx-les-Forges

Représentation théâtrale Les toqués du 6 Bis

ourisoc Chapelle de Bouricos Pontenx-les-Forges Landes

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 15:00:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Pièce de Théâtre Les toqués du 6 Bis , par la troupe Les Tréteaux du Born

Pierre Loréol, PDG des entreprises du même nom, est en proie à un sévère burn out . Son meilleur ami lui conseille un centre de soins pour personnes riches et célèbres. Pierre s’y rend mais se trompe d’adresse en allant au 6 Bis au lieu du numéro 6. Cependant, il est persuadé d’être au bon endroit. Les patients sont très étranges mais si charmants…

SANS RESERVATION   .

ourisoc Chapelle de Bouricos Pontenx-les-Forges 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 068130601 

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English : Représentation théâtrale Les toqués du 6 Bis

L’événement Représentation théâtrale Les toqués du 6 Bis Pontenx-les-Forges a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Mimizan

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