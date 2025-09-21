Représentation théâtrale « Ma ville à l’heure nazie » Village Illhaeusern

« Ma ville à l’heure nazie », une poignante pièce de théâtre, porte d’entrée vers l’Histoire.

Dans le prolongement de la découverte de notre patrimoine architectural, notamment sur le chantier de notre emblématique Maison du Pêcheur, l’Association Histoire et Patrimoines Illhaeusern vous invite à découvrir la pièce de théâtre créée et interprétée par Nicolas Schreiner, d’après le livre « Ma ville à l’heure nazie » de Marie-Joseph Bopp, qui fut enseignant à Colmar durant la dernière guerre.

Village 68970 Illhaeusern Illhaeusern 68970 European Collectivity of Alsace Grand Est Le village doit son origine à des pêcheurs qui s’y établirent au XVe siècle, au confluent de l’Ill et de la Fecht. La mention « zu den Hüseren an der Yllen » (les maisons près de l’Ill) figure dans une charte de 1482. Une source plus ancienne évoque un pont suspendu sur l’Ill vers 1300, mais le village n’est cité pour la première fois qu’en 1482 comme un bourg de pêcheurs. Les habitants étaient essentiellement des bateliers, transportant des marchandises, notamment du vin et des céréales, vers Strasbourg.

Sur la carte de Speckle, établie en 1576, on découvre un clocher mentionné à Illhaeusern — peut-être une ancienne chapelle ? Une chapelle sera construite en 1728, puis démolie en 1862. En 1748, la chapelle est inaugurée et devient annexe de Guémar. Un office y est célébré les dimanches et jours de fête. À la Révolution, en 1795, le village est rattaché au département du Haut-Rhin et au canton de Riquewihr.

Cette situation prévaudra jusqu’en 1802, année où il passe au canton de Ribeauvillé. Le village comptait alors 455 habitants. Il ne conquiert son autonomie qu’en mai 1833. Il sera malheureusement quasiment détruit en décembre 1944 lors des combats de la poche de Colmar. Le village est finalement libéré le 25 janvier 1945.

Depuis le XIXe siècle, la pêche et la batellerie n’ont cessé de décliner, mais nous nous attachons à maintenir ce souvenir au travers de la fête de la friture ou de promenades en barque. Si vous souhaitez en découvrir davantage sur notre village, vous pouvez vous procurer notre ouvrage Illhaeusern, images d’hier et reflets d’aujourd’hui en vous adressant à la mairie.

Journées européennes du patrimoine 2025

