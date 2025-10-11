Représentation Théâtrale Salle des Fêtes Névez

Représentation Théâtrale Salle des Fêtes Névez samedi 11 octobre 2025.

Représentation Théâtrale

Salle des Fêtes Rue de Kerilis Névez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 19:30:00
fin : 2025-10-11

Date(s) :
2025-10-11 2025-10-12

Arts de la scène, mise en scène collective.

Si on parlait
Roman
Zizi à vendre
Les Bêtises
Les Frustrées
Les Vieux Amants
Ridiculum Vitae
La Tendresse

Verre de l’amitié après la représentation.
Participation libre   .

Salle des Fêtes Rue de Kerilis Névez 29920 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Représentation Théâtrale Névez a été mis à jour le 2025-10-03 par OTC CCA