Représentation Théâtrale Salle des Fêtes Névez
Représentation Théâtrale Salle des Fêtes Névez samedi 11 octobre 2025.
Représentation Théâtrale
Salle des Fêtes Rue de Kerilis Névez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 19:30:00
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11 2025-10-12
Arts de la scène, mise en scène collective.
Si on parlait
Roman
Zizi à vendre
Les Bêtises
Les Frustrées
Les Vieux Amants
Ridiculum Vitae
La Tendresse
Verre de l’amitié après la représentation.
Participation libre .
Salle des Fêtes Rue de Kerilis Névez 29920 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90
L’événement Représentation Théâtrale Névez a été mis à jour le 2025-10-03 par OTC CCA