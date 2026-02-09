Représentation Théâtrale par l’Association Les Trois Coups Le Grand-Bourg

Représentation Théâtrale par l’Association Les Trois Coups

Salle Sports et Loisirs Le Grand-Bourg Creuse

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-03-07 2026-03-08 2026-03-14 2026-03-15 2026-03-21 2026-03-22 2026-03-27 2026-03-28 2026-04-11 2026-04-12

La troupe Les Trois Coups de Le Grand Bourg présente comme chaque année, un nouveau spectacle avec en 1ère partie L’Amour et 2nd partie avec une comédie de François SCHARRE Poker pour l’Australie .

Réservations auprès d’Annick GASNET, à partir du Lundi 09 Février par téléphone au 05 55 81 50 71 ou les mercredis de 15h 00 à 18h 00, à partir du Mercredi 19 Février au local du théâtre 6 rue de la Providence (route de Bénévent) à Le Grand Bourg.

Tarifs adulte 10 €uros, enfant jusqu’à 12 ans 5 €uros. .

Salle Sports et Loisirs Le Grand-Bourg 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 81 50 71 bezilda@aol.com

