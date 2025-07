Représentation théâtrale Plombières-les-Bains

Représentation théâtrale Plombières-les-Bains samedi 19 juillet 2025.

Représentation théâtrale

Salle théâtre le CINEDUC Allée des 2 Augustins Plombières-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-07-19 21:00:00

fin : 2025-10-18 23:30:00

Date(s) :

2025-07-19 2025-08-30 2025-08-31 2025-09-06 2025-10-18

Pièce de théâtre « LES COPINES » de Pierre CHESNOT

Philippe, écrivain, a besoin de sa femme pour écrire.

Mais l’emploi du temps de celle-ci est davantage absorbé par les problèmes de toutes sortes que rencontrent ses copines.

Celles-ci débarquent en permanence et à l’improviste avec leurs peines de cœur et leurs « fiancés » bizarres.

Evelyne qui les adore, les console et va même jusqu’à les loger le temps que la crise passe !

La vie de Philippe devient un enfer !

On a beau aimer sa femme, faire des efforts, tant va la cruche à l’eau…

SANS RÉSERVATIONTout public

8 .

Salle théâtre le CINEDUC Allée des 2 Augustins Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est +33 3 29 66 09 96

English :

Play « LES COPINES » by Pierre CHESNOT

Philippe, a writer, needs his wife to write.

But his wife’s time is taken up with all kinds of problems with her girlfriends.

They keep turning up unannounced with their heartaches and strange « fiancés ».

Evelyne, who adores them, consoles them and even goes so far as to put them up while the crisis passes!

Philippe’s life becomes a living hell!

No matter how much you love your wife, no matter how hard you try, it’s always the same old story?

WITHOUT RESERVATION

German :

Theaterstück « LES COPINES » von Pierre CHESNOT

Der Schriftsteller Philippe braucht seine Frau zum Schreiben.

Diese ist jedoch mehr mit den Problemen aller Art beschäftigt, mit denen ihre Freundinnen zu kämpfen haben.

Diese tauchen ständig und unerwartet mit ihrem Herzschmerz und ihren seltsamen « Verlobten » auf.

Evelyne liebt sie, tröstet sie und lässt sie sogar bei sich wohnen, bis die Krise vorbei ist

Philippes Leben wird zur Hölle!

Man kann seine Frau noch so sehr lieben und sich noch so sehr bemühen, der Krug geht immer wieder ins Wasser

OHNE RESERVIERUNG

Italiano :

Opera teatrale « LES COPINES » di Pierre CHESNOT

Philippe, uno scrittore, ha bisogno che sua moglie scriva.

Ma il tempo della moglie è occupato da ogni sorta di problema con le sue amiche.

Esse continuano a presentarsi senza preavviso con i loro dispiaceri e i loro strani « fidanzati ».

Evelyne, che le adora, le consola e arriva persino a ospitarle mentre la crisi passa!

La vita di Philippe diventa un vero inferno!

Per quanto si ami la propria moglie, per quanto ci si sforzi, è sempre la stessa storia?

SENZA RISERVE

Espanol :

Obra de teatro « LES COPINES » de Pierre CHESNOT

Philippe, escritor, necesita a su mujer para escribir.

Pero su mujer está ocupada con todo tipo de problemas con sus amigas.

Se presentan sin avisar, con sus penas y sus extraños « novios ».

Evelyne, que las adora, las consuela e incluso llega a alojarlas mientras pasa la crisis

¡La vida de Philippe se convierte en un infierno!

Por mucho que quiera a su mujer, por mucho que se esfuerce, siempre es la misma historia de siempre..

SIN RESERVAS

L’événement Représentation théâtrale Plombières-les-Bains a été mis à jour le 2025-07-10 par OT REMIREMONT