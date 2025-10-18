Représentation Théâtrale « Rires et compagnie » Salle du Broustic Andernos-les-Bains
Représentation Théâtrale « Rires et compagnie »
Salle du Broustic Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-19
2025-10-18
« Une histoire à dormir debout » de Yvon Taburet le 18 à 21h et le 19 à 15h
Billetterie sur place ou réservation au 06 61 59 93 04 .
Salle du Broustic Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 59 93 04
