Représentation Théâtrale « Rires et compagnie » Salle du Broustic Andernos-les-Bains samedi 18 octobre 2025.

Salle du Broustic Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-19

2025-10-18

« Une histoire à dormir debout » de Yvon Taburet le 18 à 21h et le 19 à 15h

Billetterie sur place ou réservation au 06 61 59 93 04 .

Salle du Broustic Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 59 93 04

