Un immeuble, un quartier, une ville, un pays, le monde … Une certaine absurdité de la condition humaine dévoilée par Jean Michel Ribes à travers des personnages hauts en couleur, vivant dans un même immeuble. Que vous dire ? Sinon que tout cela finit par nous faire rire, énormément rire.

A building, a neighborhood, a city, a country, the world… Jean Michel Ribes reveals the absurdity of the human condition through colorful characters living in the same building. What can I say? Except that it all ends up making us laugh, laugh out loud.

Ein Gebäude, ein Viertel, eine Stadt, ein Land, die Welt … Eine gewisse Absurdität des menschlichen Daseins wird von Jean Michel Ribes anhand von farbenfrohen Charakteren enthüllt, die im selben Gebäude leben. Was soll ich Ihnen sagen? Nur, dass wir am Ende über all das lachen, sehr lachen.

Un edificio, un quartiere, una città, un Paese, il mondo… Jean Michel Ribes rivela l’assurdità della condizione umana attraverso un cast di personaggi colorati che vivono nello stesso edificio. Cosa posso dirvi? Se non che tutto finisce per farci ridere, ridere di gusto.

Un edificio, un barrio, una ciudad, un país, el mundo… Jean Michel Ribes revela lo absurdo de la condición humana a través de un elenco de personajes pintorescos que viven en el mismo edificio. ¿Qué puedo decirles? Excepto que todo acaba haciéndonos reír, reír a carcajadas.

