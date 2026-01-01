REPRESENTATION THEÂTRALE Saint-Génis-des-Fontaines
REPRESENTATION THEÂTRALE Saint-Génis-des-Fontaines dimanche 18 janvier 2026.
REPRESENTATION THEÂTRALE
Saint-Génis-des-Fontaines Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18 17:00:00
fin : 2026-01-18
Date(s) :
2026-01-18
Une comédie de Jean-Pierre Audier.
.
Saint-Génis-des-Fontaines 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 84 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A comedy by Jean-Pierre Audier.
L’événement REPRESENTATION THEÂTRALE Saint-Génis-des-Fontaines a été mis à jour le 2025-12-15 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE