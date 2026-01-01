REPRESENTATION THEÂTRALE Saint-Génis-des-Fontaines

REPRESENTATION THEÂTRALE

REPRESENTATION THEÂTRALE Saint-Génis-des-Fontaines dimanche 18 janvier 2026.

REPRESENTATION THEÂTRALE

Saint-Génis-des-Fontaines Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18 17:00:00
fin : 2026-01-18

Date(s) :
2026-01-18

Une comédie de Jean-Pierre Audier.
  .

Saint-Génis-des-Fontaines 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 84 33 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A comedy by Jean-Pierre Audier.

L’événement REPRESENTATION THEÂTRALE Saint-Génis-des-Fontaines a été mis à jour le 2025-12-15 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE