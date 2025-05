Représentation théâtrale – Sierck-les-Bains, 13 juin 2025 19:30, Sierck-les-Bains.

Moselle

Représentation théâtrale 5 rue du château Sierck-les-Bains Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-13 19:30:00

fin : 2025-06-13

Date(s) :

2025-06-13

Nous avons le plaisir d’accueillir au Château une représentation théâtrale du Conservatoire de Metz le vendredi 13 juin 2025. Les élèves du département théâtre du Conservatoire à Rayonnement Régional Gabriel Pierné, sous la coordination de leur enseignant Franck Lemaire, présenteront des extraits de Songe d’une nuit d’été de William Shakespeare. Le spectacle débutera à 20h30 sur la terrasse sommitale du Château, dans le cadre de la programmation culturelle. Les portes ouvriront dès 19h30 et la représentation durera environ 1h30.Tout public

6 .

5 rue du château

Sierck-les-Bains 57480 Moselle Grand Est +33 6 85 63 20 73 chateaudesierck@ccb3f.fr

English :

We are delighted to welcome to the Château a theatrical performance by the Metz Conservatoire on Friday June 13, 2025. Students from the theater department of the Conservatoire à Rayonnement Régional Gabriel Pierné, under the coordination of their teacher Franck Lemaire, will present excerpts from William Shakespeare?s « A Midsummer Night?s Dream ». The show opens at 8:30pm on the Château’s summit terrace, as part of the cultural program. Doors open at 7:30 p.m., and the performance lasts approximately 1? hours.

German :

Wir freuen uns, am Freitag, den 13. Juni 2025, eine Theateraufführung des Conservatoire de Metz im Schloss begrüßen zu dürfen. Die Schüler der Theaterabteilung des Conservatoire à Rayonnement Régional Gabriel Pierné werden unter der Koordination ihres Lehrers Franck Lemaire Auszüge aus William Shakespeares « Ein Sommernachtstraum » aufführen. Die Aufführung beginnt um 20:30 Uhr auf der Gipfelterrasse des Schlosses im Rahmen des Kulturprogramms. Die Türen werden ab 19.30 Uhr geöffnet und die Aufführung dauert etwa 1,5 Stunden.

Italiano :

Siamo lieti di accogliere uno spettacolo teatrale del Conservatorio di Metz al Castello venerdì 13 giugno 2025. Gli studenti del dipartimento di teatro del Gabriel Pierné Conservatoire à Rayonnement Régional, sotto la guida del loro insegnante Franck Lemaire, presenteranno alcuni estratti da Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare. Lo spettacolo avrà inizio alle 20.30 sulla terrazza panoramica del Castello, nell’ambito del programma culturale. Le porte si apriranno alle 19.30 e lo spettacolo durerà circa 1 ora.

Espanol :

El viernes 13 de junio de 2025, el Conservatorio de Metz ofrecerá una representación teatral en el castillo. Los alumnos del departamento de teatro del Conservatorio de Rayonnement Regional Gabriel Pierné, bajo la dirección de su profesor Franck Lemaire, presentarán extractos de El sueño de una noche de verano de William Shakespeare. La representación comenzará a las 20.30 h en la terraza de la cima del castillo, dentro del programa cultural. Las puertas se abrirán a las 19:30 y la representación durará aproximadamente una hora y media.

L’événement Représentation théâtrale Sierck-les-Bains a été mis à jour le 2025-05-26 par TROIS FRONTIERES TOURISME