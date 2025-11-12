Représentation théâtrale: T’as fait la soupe?

Le bourg Germagny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

T’as fait la soupe est une comédie sur fonds d’histoire et de terroir, sur le thème de l’émancipation féminine en 1965 dans une petite ville de Saône et Loire. Jusque là, les ménages y vivaient sur des bases solides: les hommes au travail, les femmes à la maison… En somme, une petite vie bien réglée bientôt mise à mal par la loi de l’été 65 qui a autorisé les femmes mariées à travailler sans le consentement de leur mari et à posséder un compte en banque !!! Il restait à imaginer les remous occasionnés au sein des familles pour créer une comédie qui nous transporte dans les années 60. Du suspense, de l’humour et de la tendresse, trois ingrédients que l’on retrouve dans toutes les pièces entièrement cousues main de Santilly-sur-Scène. T’as fait la soupe est la 9e création collective de la troupe. .

Le bourg Germagny 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 57 19 clercclaudie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Représentation théâtrale: T’as fait la soupe?

L’événement Représentation théâtrale: T’as fait la soupe? Germagny a été mis à jour le 2025-11-12 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II