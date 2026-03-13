Représentation théâtrale Troupe les Histrions

Rue de la Douane Neunkirchen-lès-Bouzonville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-11 23:30:00

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-11

Découvrez les nouvelles représentations de la troupe théâtrale Les Histrions près de chez vous! Au programme deux pièces et plusieurs sketchs, visibles en entrée libre.

Un don sera reversé à l’association Une Rose, Un Espoir .

Une petite restauration (saucisses et café-gâteaux) ainsi que des boissons seront proposées sur place.Tout public

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Rue de la Douane Neunkirchen-lès-Bouzonville 57320 Moselle Grand Est +33 6 33 92 91 81

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English :

Discover new performances by the Les Histrions theater troupe near you! On the program: two plays and several sketches, with free admission.

A donation will be made to the association Une Rose, Un Espoir .

Snacks (sausages and cakes) and drinks will be available on site.

L’événement Représentation théâtrale Troupe les Histrions Neunkirchen-lès-Bouzonville a été mis à jour le 2026-03-13 par TROIS FRONTIERES TOURISME