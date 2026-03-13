Représentation théâtrale Troupe les Histrions Neunkirchen-lès-Bouzonville
Représentation théâtrale Troupe les Histrions Neunkirchen-lès-Bouzonville vendredi 10 avril 2026.
Représentation théâtrale Troupe les Histrions
Rue de la Douane Neunkirchen-lès-Bouzonville Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-10 20:30:00
fin : 2026-04-11 23:30:00
Date(s) :
2026-04-10 2026-04-11
Découvrez les nouvelles représentations de la troupe théâtrale Les Histrions près de chez vous! Au programme deux pièces et plusieurs sketchs, visibles en entrée libre.
Un don sera reversé à l’association Une Rose, Un Espoir .
Une petite restauration (saucisses et café-gâteaux) ainsi que des boissons seront proposées sur place.Tout public
0 .
Rue de la Douane Neunkirchen-lès-Bouzonville 57320 Moselle Grand Est +33 6 33 92 91 81
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English :
Discover new performances by the Les Histrions theater troupe near you! On the program: two plays and several sketches, with free admission.
A donation will be made to the association Une Rose, Un Espoir .
Snacks (sausages and cakes) and drinks will be available on site.
L’événement Représentation théâtrale Troupe les Histrions Neunkirchen-lès-Bouzonville a été mis à jour le 2026-03-13 par TROIS FRONTIERES TOURISME