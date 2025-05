Représentation théatrale Turbulences et petits détails – Soumont-Saint-Quentin, 17 mai 2025 20:00, Soumont-Saint-Quentin.

Calvados

Représentation théatrale Turbulences et petits détails Salle Communale Soumont-Saint-Quentin Calvados

Début : 2025-05-17 20:00:00

fin : 2025-05-17

2025-05-17

Turbulences et petits détails de Denise Bonal

Une représentation théâtrale de la Compagnie de la Lanterne

Mise en scène professionnelle par Quentin Fleury de la compagnie des Libres Penseurs

Thème La noce se déroule à la campagne, dans un jardin. Les invités se croisent ; les souvenirs, les questionnements, les désirs se mêlent et se démêlent. Des commères, des vieillards, des pucelles, des nonchalants, des femmes abandonnées, des rêves traversent

l’espace, des histoires se tissent… Les personnages livrent leurs émotions à travers les petits détails de leur existence, dans une sorte d’effervescence sensuelle.

La mise en scène laisse une grande part à l’imaginaire et à l’ambiance festive qui rythme le déroulement de la pièce.

15 comédiens et comédiennes de tous âges Alain Autin, Annick Bideau, Pascal Boulenger, Geneviève Cuquemelle, Denis Jouan, Marc Ladroue, Amina Laidet, Éliane Le Foll, Louise Maillard, Joël Rocque, Huguette Roussel, Mireille Thiesse, Annette Villain.

Sur réservation

Salle Communale

Soumont-Saint-Quentin 14420 Calvados Normandie +33 2 31 90 92 38

English : Représentation théatrale Turbulences et petits détails

Turbulence and small details by Denise Bonal

A theatrical performance by Compagnie de la Lanterne

Professionally directed by Quentin Fleury of the Compagnie des Libres Penseurs

Theme: The wedding takes place in a country garden. Guests cross paths; memories, questions and desires mingle and unravel. Gossips, old men, maidens, nonchalant people, abandoned women, dreams cross the space

space, stories are woven… The characters reveal their emotions through the small details of their lives, in a kind of sensual effervescence.

The staging leaves much to the imagination and the festive atmosphere that punctuates the course of the play.

15 actors of all ages: Alain Autin, Annick Bideau, Pascal Boulenger, Geneviève Cuquemelle, Denis Jouan, Marc Ladroue, Amina Laidet, Éliane Le Foll, Louise Maillard, Joël Rocque, Huguette Roussel, Mireille Thiesse, Annette Villain.

By reservation

German : Représentation théatrale Turbulences et petits détails

Turbulenzen und kleine Details von Denise Bonal

Eine Theateraufführung der Compagnie de la Lanterne

Professionelle Inszenierung durch Quentin Fleury von der Compagnie des Libres Penseurs

Thema: Die Hochzeit findet auf dem Land in einem Garten statt. Die Gäste begegnen sich; Erinnerungen, Fragen und Wünsche vermischen und entwirren sich. Tratschtanten, alte Männer, Jungfrauen, Nonchalants, verlassene Frauen, Träume durchdringen

den Raum, Geschichten werden gesponnen … Die Figuren geben ihre Emotionen durch die kleinen Details ihrer Existenz preis, in einer Art sinnlichem Rausch.

Die Inszenierung lässt viel Raum für die Fantasie und die festliche Atmosphäre, die den Rhythmus des Stücks bestimmt.

15 Schauspielerinnen und Schauspieler aller Altersgruppen: Alain Autin, Annick Bideau, Pascal Boulenger, Geneviève Cuquemelle, Denis Jouan, Marc Ladroue, Amina Laidet, Éliane Le Foll, Louise Maillard, Joël Rocque, Huguette Roussel, Mireille Thiesse, Annette Villain.

Auf Reservierung

Italiano :

Turbolenze e piccoli dettagli di Denise Bonal

Uno spettacolo teatrale della Compagnie de la Lanterne

Regia professionale di Quentin Fleury della compagnia Libres Penseurs

Tema: Il matrimonio si svolge in campagna, in un giardino. Gli invitati si incrociano; ricordi, domande e desideri si mescolano e si dipanano. Pettegolezzi, vecchi, fanciulle, persone disinvolte, donne abbandonate, sogni attraversano lo spazio

nello spazio si intrecciano storie… I personaggi rivelano le loro emozioni attraverso i piccoli dettagli della loro vita, in una sorta di effervescenza sensuale.

La messa in scena lascia molto all’immaginazione e all’atmosfera festosa che scandisce lo spettacolo.

15 attori di tutte le età: Alain Autin, Annick Bideau, Pascal Boulenger, Geneviève Cuquemelle, Denis Jouan, Marc Ladroue, Amina Laidet, Éliane Le Foll, Louise Maillard, Joël Rocque, Huguette Roussel, Mireille Thiesse, Annette Villain.

Su prenotazione

Espanol :

Turbulencias y pequeños detalles por Denise Bonal

Espectáculo teatral de la Compagnie de la Lanterne

Dirigida profesionalmente por Quentin Fleury, de la compañía Libres Penseurs

Tema: La boda tiene lugar en el campo, en un jardín. Los invitados se cruzan; recuerdos, preguntas y deseos se mezclan y se desenredan. Cotilleos, ancianos, doncellas, gente despreocupada, mujeres abandonadas, sueños cruzan el espacio

en el espacio se tejen historias… Los personajes revelan sus emociones a través de los pequeños detalles de sus vidas, en una especie de efervescencia sensual.

La puesta en escena deja mucho a la imaginación y al ambiente festivo que puntúa la obra.

15 actores de todas las edades: Alain Autin, Annick Bideau, Pascal Boulenger, Geneviève Cuquemelle, Denis Jouan, Marc Ladroue, Amina Laidet, Éliane Le Foll, Louise Maillard, Joël Rocque, Huguette Roussel, Mireille Thiesse, Annette Villain.

Por reserva

