Représentation théâtrale Un plan sans accroc“ Chauffailles

Représentation théâtrale Un plan sans accroc“

Espace Culturel du Brionnais 2 ter rue Gambetta Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-11-30 15:00:00

fin : 2025-11-30

2025-11-30

Venez applaudir la troupe de théâtre de la Tour de Marcigny qui viendra jouer au profit de la recherche médicale contre la leucémie.

Elle vous propose une comédie hilarante Un plan sans accroc“

Maître Henri Lenoir est un avocat, plus intéressé par ses parties de golf que

ses dossiers. Son réseau lui permet de bien défendre ses clients. Il a pris la

succession de son beau-père, lui-même avocat. Sa femme, Maria Lenoir, est

dépensière et oisive. François Massac est client et ami de Maître Lenoir. Il

vient le voir pour ses problèmes avec le fisc. C’est un affairiste dans

l’immobilier, très souvent borderline . Tout se complique quand il commence

à recevoir des lettres anonymes, le faisant chanter. Sa femme, Irène Massac,

a des soupçons sur la fidélité de son mari. Elle ne serait pas contre lui faire

payer ses infidélités en le faisant plonger. Irène Massac et Maria Lenoir sont

elles aussi amies. Emilie, l’assistance de Maître Lenoir, va essayer de tirer

parti des turpitudes de M. Massac. Elle a toujours une oreille qui traîne et

veut tirer son épingle du jeu.

Un bon après-midi de détente en perspective !

Réservation possible via le site du Défi Anthony www.defi-anthony.org ou à

l’accueil de l’Espace Culturel du Brionnais ( 10€ et 5€ moins de 14 ans ).

Ouverture des portes 45mn avant le début du spectacle. Possibilité d’acheter les billets à ce moment là. Placement libre. .

Espace Culturel du Brionnais 2 ter rue Gambetta Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 27 99 92 contact@defi-anthony.org

