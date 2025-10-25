Réprésentation Théâtre de la Grande Echelle Au Cabaret des Amoureuses Onesse-Laharie

foyer municipal Onesse-Laharie Landes

Tarif : – – EUR

Début : 2025-10-25

Le Foyer Onessois d’Education Populaire présente sa dernière représentation de théâtre de la grande Echelle Au cabaret des Amoureuses

Le Foyer Onessois d’Education Populaire présente sa dernière représentation de théâtre de la grande Echelle Au cabaret des Amoureuses avec des histoires d’amour touchantes ou drôles avec des lettres, des images, des chansons, des musiques et un décor de cabaret rouge et noir.

Réservation indispensable par mail ou sms ( foep40@yahoo.com ou au 06 84 17 92 97)

Libre participation au chapeau .

foyer municipal Onesse-Laharie 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 17 92 97 foep40@yahoo.com

English : Réprésentation Théâtre de la Grande Echelle Au Cabaret des Amoureuses

The Foyer Onessois d’Education Populaire presents its latest performance of La Grande Echelle theater Au cabaret des Amoureuses

Reservations essential by e-mail or sms ( foep40@yahoo.com or 06 84 17 92 97)

Free participation

German : Réprésentation Théâtre de la Grande Echelle Au Cabaret des Amoureuses

Das Foyer Onessois d’Education Populaire präsentiert seine letzte Theateraufführung der Grande Echelle Au cabaret des Amoureuses

Reservierungen per E-Mail oder SMS sind unbedingt erforderlich ( foep40@yahoo.com oder unter 06 84 17 92 97)

Freie Teilnahme mit Hut

Italiano :

Il Foyer Onessois d’Education Populaire presenta l’ultimo spettacolo del teatro La Grande Echelle, Au cabaret des Amoureuses

Prenotazione obbligatoria via e-mail o SMS ( foep40@yahoo.com o 06 84 17 92 97)

Partecipazione gratuita

Espanol : Réprésentation Théâtre de la Grande Echelle Au Cabaret des Amoureuses

El Foyer Onessois d’Education Populaire presenta su último espectáculo del teatro La Grande Echelle, Au cabaret des Amoureuses

Imprescindible reservar por correo electrónico o mensaje de texto ( foep40@yahoo.com o 06 84 17 92 97)

Participación gratuita

