REPRÉSENTATION THÉÂTRE DES TROUBLITOUTS THÉÂTRE MUNICIPAL Perpignan
REPRÉSENTATION THÉÂTRE DES TROUBLITOUTS THÉÂTRE MUNICIPAL Perpignan vendredi 30 janvier 2026.
REPRÉSENTATION THÉÂTRE DES TROUBLITOUTS
THÉÂTRE MUNICIPAL 5 Place de la République Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 18:00:00
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
Au Théâtre Municipal, une représentation théâtrale émouvante et pleine d’humour, portée par des personnes atteintes d’Alzheimer et leurs proches.
.
THÉÂTRE MUNICIPAL 5 Place de la République Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 52 22 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
At the Théâtre Municipal, a moving and humorous theatrical performance by people with Alzheimer?s and their families.
L’événement REPRÉSENTATION THÉÂTRE DES TROUBLITOUTS Perpignan a été mis à jour le 2026-01-26 par PERPIGNAN TOURISME