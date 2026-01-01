REPRÉSENTATION THÉÂTRE DES TROUBLITOUTS THÉÂTRE MUNICIPAL Perpignan

REPRÉSENTATION THÉÂTRE DES TROUBLITOUTS

THÉÂTRE MUNICIPAL 5 Place de la République Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : 2026-01-30 18:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Au Théâtre Municipal, une représentation théâtrale émouvante et pleine d’humour, portée par des personnes atteintes d’Alzheimer et leurs proches.

THÉÂTRE MUNICIPAL 5 Place de la République Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 52 22 22

English :

At the Théâtre Municipal, a moving and humorous theatrical performance by people with Alzheimer?s and their families.

