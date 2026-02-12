Représentation théâtre Faux semblant avec la Pierre Noire Troyes

Représentation théâtre Faux semblant avec la Pierre Noire

C’est une histoire… une histoire très contemporaine, ancrée dans notre ici et maintenant.

Une histoire inventée pour tenter d’apprivoiser la perte.

Deux femmes, d’un âge certain.



L’une, autrefois habitée par son métier, se retrouve mise à l’écart et peu à peu vacille, comme éloignée du monde.

L’autre ne peut se résoudre à la voir glisser ainsi et imagine un voyage, une échappée, un possible oubli pour redonner du goût aux jours.

Alors naît une fiction, écrite par l’une pour l’autre. Une histoire dans l’histoire, où les mots et le jeu ouvrent un passage.



Et peu à peu, à travers ce dialogue inventé, elles se révèlent… jusqu’au moment où la réalité affleure et vient troubler le fil du récit.

Et si le théâtre, art vivant par excellence, était l’un de ces lieux rares où l’on peut retrouver l’autre, se rencontrer soi-même, et ranimer, l’espace d’un instant, le désir de vivre ? .

