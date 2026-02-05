Représentation théâtre Les Coups tordus Le Merlerault
Représentation théâtre Les Coups tordus Le Merlerault dimanche 8 mars 2026.
Représentation théâtre Les Coups tordus
Le Merlerault Orne
Début : 2026-03-08 15:00:00
fin : 2026-03-08
2026-03-08
Un ministre corrompu, un député magouilleur, un dossier compromettant qui passe de main en main, 3 jeunes femmes honnêtes sur lesquelles s’abat une effarante série d’entourloupes, tout cela donne une pièce désopilante qui pose enfin la vraie question un homme politique est-il un être humain ?
> Durée 1h45 .
Le Merlerault 61240 Orne Normandie +33 6 10 35 22 88
