Représentation théâtre Les Coups tordus

Le Merlerault Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 15:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Un ministre corrompu, un député magouilleur, un dossier compromettant qui passe de main en main, 3 jeunes femmes honnêtes sur lesquelles s’abat une effarante série d’entourloupes, tout cela donne une pièce désopilante qui pose enfin la vraie question un homme politique est-il un être humain ?

> Durée 1h45 .

Le Merlerault 61240 Orne Normandie +33 6 10 35 22 88

