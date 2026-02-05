Représentation théâtre Les Coups tordus

Planches Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Un ministre corrompu, un député magouilleur, un dossier compromettant qui passe de main en main, 3 jeunes femmes honnêtes sur lesquelles s’abat une effarante série d’entourloupes, tout cela donne une pièce désopilante qui pose enfin la vraie question un homme politique est-il un être humain ?

> Durée 1h45 .

Planches 61370 Orne Normandie +33 6 10 35 22 88

