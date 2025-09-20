Représentations de « La face cachée du plateau » Théâtre de Chartres Chartres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:30:00

Conférence-spectacle

Comment une équipe artistique utilise-t-elle les possibilités techniques du plateau ? Régulièrement sollicités par les théâtres partenaires pour ouvrir à des groupes des spectateurs les portes de ses filages techniques, et frustrés de ne pouvoir consacrer suffisamment de temps aux visiteurs, les Dramaticules créent un format dédié aux aspects techniques de la création théâtrale.

Théâtre de Chartres Place de Ravenne, 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire http://www.theatredechartres.fr [{« type »: « email », « value »: « actionculturelle@theatredechartres.fr »}] « Bâtiment réalisé par l’architecte Piebourg selon le principe du théâtre à l’italienne sur plan rectangulaire. Un emmarchement mène au hall d’entrée avec plafond supporté par des colonnes. Les différents niveaux de balcons de la salle, et le foyer situé au-dessus du hall, sont desservis par des couloirs de circulation et escaliers à gauche et à droite, suivant la disposition traditionnelle. Le deuxième balcon était à l’origine compartimenté de loges « à la française » qui ont été remplacées par de simples fauteuils. Le dernier niveau présente des travées rythmées par des cariatides en bois doré. Le décor est inchangé depuis la création du théâtre. Chaque niveau de balcon comporte un décor de bois doré. Plafond peint. En arrière du mur de scène sont disposés le logement du gardien et les loges d’acteurs. Ce théâtre peut être considéré comme un exemple de l’architecture publique de la fin du XIXe siècle. »

lesdramaticules