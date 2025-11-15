Représentations théâtrales Colonel Betty Salle Culturelle Anzy-le-Duc
Représentations théâtrales Colonel Betty Salle Culturelle Anzy-le-Duc samedi 15 novembre 2025.
Salle Culturelle Route du Bourré Anzy-le-Duc Saône-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2025-11-15 20:30:00
fin : 2025-11-22 22:30:00
2025-11-15 2025-11-16 2025-11-22 2025-11-23 2025-11-29
Venez passer un très bon moment de détente avec la Troupe d Enzia.
Au programme Colonel Betty , une comédie endiablée qui traverse la seconde Guerre Mondiale avec une multitude de personnages hauts en couleur.
Venez voir ce qui se passe dans le bar de Raoul, vous ne le regretterez pas… .
Salle Culturelle Route du Bourré Anzy-le-Duc 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 27 07 72 sebanzy@yahoo.fr
