Représentations théâtrales Colonel Betty Salle Culturelle Anzy-le-Duc

Représentations théâtrales Colonel Betty

Salle Culturelle Route du Bourré Anzy-le-Duc Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-22 22:30:00

2025-11-15 2025-11-16 2025-11-22 2025-11-23 2025-11-29

Venez passer un très bon moment de détente avec la Troupe d Enzia.

Au programme Colonel Betty , une comédie endiablée qui traverse la seconde Guerre Mondiale avec une multitude de personnages hauts en couleur.

Venez voir ce qui se passe dans le bar de Raoul, vous ne le regretterez pas… .

Salle Culturelle Route du Bourré Anzy-le-Duc 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 27 07 72 sebanzy@yahoo.fr

