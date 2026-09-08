Informations pratiques

Descartes

Représentations théâtrales

Rue Rabelais Descartes Indre-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – EUR

9

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-13

9 .

Rue Rabelais Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 88 24 38 84

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English :

L’événement Représentations théâtrales Descartes a été mis à jour le 2026-09-08 par Loches Touraine Châteaux de la Loire