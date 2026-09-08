AGENDA · Descartes
Représentations théâtrales Descartes
vendredi 13 novembre 2026 · Descartes
Informations pratiques
Descartes
Représentations théâtrales
Rue Rabelais Descartes Indre-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – EUR
9
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13
fin : 2026-11-15
Date(s) :
2026-11-13
9 .
Rue Rabelais Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 88 24 38 84
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English :
L’événement Représentations théâtrales Descartes a été mis à jour le 2026-09-08 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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