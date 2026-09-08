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AGENDA · Descartes

Représentations théâtrales Descartes

vendredi 13 novembre 2026 · Descartes

Représentations théâtrales Descartes

Informations pratiques

Début
vendredi 13 novembre 2026
Fin
dimanche 15 novembre 2026
Adresse
Rue Rabelais
Ville
37160 Descartes
Département
Indre-et-Loire
Tarif
9 9 9 Tarif de base - plein tarif

Descartes

Représentations théâtrales

Rue Rabelais Descartes Indre-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – EUR
9
Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13
fin : 2026-11-15

Date(s) :
2026-11-13

9  .

Rue Rabelais Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 88 24 38 84 

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English :

L’événement Représentations théâtrales Descartes a été mis à jour le 2026-09-08 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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