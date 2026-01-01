Représentations théâtrales Espace du Maine L’Huisserie

Représentations théâtrales

Espace du Maine 27 Rue d’Anjou L’Huisserie Mayenne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 21:00:00

fin : 2026-02-06 23:30:00

Date(s) :

2026-01-31 2026-02-01 2026-02-06 2026-02-07 2026-02-08

Représentations théâtrales par l’association Les Pourquoi Pas d’une comédie en 2 actes de SteF RUSSEIL Rosemonde contre Docteur Piotr

Marie Hélène et Paul Jean sont au bord de l’asphyxie et désirent divorcer. Mais un accident domestique plonge la mère de Marie Hélène dans un état léthargique. Le temps qu’elle retrouve la santé, sa fille décide de l’héberger dans l’appartement du couple. A partir de là, c’est un enchainements de catastrophes qui attend la famille. Entre plan machiavélique, inspecteurs de police déjantés et peu efficaces, un médecin russe aux méthodes douteuses, un chien qui parle, on ne sait plus qui fait quoi et qui est qui. 100% bonne humeur garantie. .

Espace du Maine 27 Rue d’Anjou L’Huisserie 53970 Mayenne Pays de la Loire +33 7 80 37 67 50 les.pourquoi.pas53@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Theatrical performances by the association Les Pourquoi Pas of a comedy in 2 acts by SteF RUSSEIL Rosemonde contre Docteur Piotr

L’événement Représentations théâtrales L’Huisserie a été mis à jour le 2026-01-08 par LAVAL TOURISME