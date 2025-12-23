Représentations théâtrales Ne me regardez pas comme ça, Espace Saint-Hubert Vagney

Représentations théâtrales Ne me regardez pas comme ça

Espace Saint-Hubert 26 rue Michel Collinet Vagney Vosges

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-06 20:30:00

fin : 2026-02-21 22:00:00

Date(s) :

2026-02-06 2026-02-07 2026-02-08

Comédie d’Isabelle Mergault Ne me regardez pas comme ça , interprétée par la troupe Coté Coulisses. Réservation au bureau d’information touristique de Vagney mardi, jeudi et samedi de 9h à 12h ou par téléphone au 06 20 25 60 61 de 18h à 20h. Vente des billets à partir du samedi 11/01.Tout public

4 .

Espace Saint-Hubert 26 rue Michel Collinet Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 6 20 25 60 61

English :

Comedy by Isabelle Mergault Ne me regardez pas comme ça , performed by the Coté Coulisses troupe. Reservations at the Vagney tourist information office: Tuesday, Thursday and Saturday, 9am to 12pm, or by phone 06 20 25 60 61, 6pm to 8pm. Tickets on sale from Saturday 11/01.

