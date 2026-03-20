Représentations théâtrales

Salle des fêtes Ounans Jura

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-17

Représentations théâtrales à la salle des fêtes d’Ounans du 17 avril au 25 avril 2026.

Le groupe des jeunes les ZZ présentera une Création mise en scène par Chimène LOMBARD Mammouths . Inspirée de textes de Jean-Michel Ribes.

Le groupe adulte vous présentera Songes d’une nuit d’été , adapté et mis en scène par Julien LOPEZ d’après le texte de William Shakespeare.

Horaires

20h00

Tarifs

8 euro adultes et 4 euro pour moins de 12 ans

Réservations à partir du 02 avril au 06 32 51 31 04 .

Salle des fêtes Ounans 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 51 31 04 gavet.anp@gmail.com

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English : Représentations théâtrales

L’événement Représentations théâtrales Ounans a été mis à jour le 2026-03-20 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR