Représentations théâtrales Ounans
Représentations théâtrales Ounans vendredi 17 avril 2026.
Représentations théâtrales
Salle des fêtes Ounans Jura
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-17
Représentations théâtrales à la salle des fêtes d’Ounans du 17 avril au 25 avril 2026.
Le groupe des jeunes les ZZ présentera une Création mise en scène par Chimène LOMBARD Mammouths . Inspirée de textes de Jean-Michel Ribes.
Le groupe adulte vous présentera Songes d’une nuit d’été , adapté et mis en scène par Julien LOPEZ d’après le texte de William Shakespeare.
Horaires
20h00
Tarifs
8 euro adultes et 4 euro pour moins de 12 ans
Réservations à partir du 02 avril au 06 32 51 31 04 .
Salle des fêtes Ounans 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 51 31 04 gavet.anp@gmail.com
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English : Représentations théâtrales
L’événement Représentations théâtrales Ounans a été mis à jour le 2026-03-20 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR