Comme depuis plusieurs années maintenant, la troupe théâtrale de La Baffe-Mossoux, Le Grenier, vient jouer une pièce de théâtre au cinéma de Corcieux. Cette année ils viendront le vendredi 23 et le samedi 24 janvier 2026, l’horaire des deux soirs est 20 h 30. Le titre de cette pièce est Braquage au point relais comédie de 1 h 30 d’Éric Tessier.

Le prix de l’entrée est de 7,50 € pour les adultes ; gratuit pour les enfants de moins 12 ans.Tout public

Cinéma 1 Rue du Dr Jean Poirot Corcieux 88430 Vosges Grand Est +33 6 20 12 19 35

English :

As for several years now, the La Baffe-Mossoux theater troupe, Le Grenier, is coming to perform a play at the Corcieux cinema. This year they’ll be coming on Friday January 23 and Saturday January 24, 2026, both evenings at 8:30 pm. The title of the play is Braquage au point relais, a 1:30-hour comedy by Éric Tessier.

Admission is 7.50? for adults; free for children under 12.

