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Représentations théâtrales Saint-Christophe-en-Bazelle

Représentations théâtrales Saint-Christophe-en-Bazelle

Représentations théâtrales Saint-Christophe-en-Bazelle samedi 27 juin 2026.

Ville : 36210 Saint-Christophe-en-Bazelle

Département : Indre

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 4 Tarif enfant

Saint-Christophe-en-Bazelle

Représentations théâtrales

Saint-Christophe-en-Bazelle Indre

Tarif : – – 4 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27 2026-06-28

Représentations théâtrales
L’association L’arbre à poules propose deux représentations théâtrales à la salle Beaulieu. Samedi 27 Juin à 19h Cendrillon suivi d’un karaoké et Dimanche 28 Juin à 15h Saynètes . Foodtruck le Samedi soir et vente de gâteaux et boissons. Renseignements au 02 54 40 61 12. Tarifs 7€ Adultes et 4€ Enfants. Tickets valables pour les deux jours.   .

Saint-Christophe-en-Bazelle 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 61 12 

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English :

Theatrical performances

L’événement Représentations théâtrales Saint-Christophe-en-Bazelle a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Chabris Pays de Bazelle