Représentations théâtrales Saint-Christophe-en-Bazelle
Représentations théâtrales Saint-Christophe-en-Bazelle samedi 27 juin 2026.
Saint-Christophe-en-Bazelle
Représentations théâtrales
Saint-Christophe-en-Bazelle Indre
Tarif : – – 4 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27 2026-06-28
Représentations théâtrales
L’association L’arbre à poules propose deux représentations théâtrales à la salle Beaulieu. Samedi 27 Juin à 19h Cendrillon suivi d’un karaoké et Dimanche 28 Juin à 15h Saynètes . Foodtruck le Samedi soir et vente de gâteaux et boissons. Renseignements au 02 54 40 61 12. Tarifs 7€ Adultes et 4€ Enfants. Tickets valables pour les deux jours. .
Saint-Christophe-en-Bazelle 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 61 12
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English :
Theatrical performances
L’événement Représentations théâtrales Saint-Christophe-en-Bazelle a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Chabris Pays de Bazelle