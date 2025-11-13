Représenter le mouvement Musée d’arts de Nantes Nantes

Représenter le mouvement Musée d’arts de Nantes Nantes jeudi 13 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-13 19:15 – 20:45

Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur le site.Tarifs : 4€/2,5€ Adulte

Les œuvres d’art seraient-elles condamnées à l’immobilité ? Cette visite prouve le contraire ! Elle étudie d’abord les différentes façons de représenter le mouvement en peinture et en sculpture, postures et attitudes empruntées au monde du théâtre et de la danse. Puis, la visite explore la façon dont le geste de l’artiste se devine dans la peinture abstraite d’après-guerre.Durée : 1h30

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/famille-visites-guidees