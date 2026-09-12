Représenter le mouvement Musée d’arts de Nantes Nantes
vendredi 16 octobre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-16 16:00 – 17:15
Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur la billetterie en ligneTarifs : 12€/8€/4€/2,5€ Adulte
Les œuvres d’art seraient-elles condamnées à l’immobilité ? Cette visite prouve le contraire ! Cette visite étudie d’abord les différentes façons de représenter le mouvement en peinture et en sculpture, postures et attitudes empruntées au monde du théâtre et de la danse. Puis, la visite explore la façon dont le geste de l’artiste se devine dans la peinture abstraite d’après-guerre.Durée : 1h15
Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=1923860897370400195
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