Représenter le mouvement Musée d’arts de Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-16 16:00 – 17:15

Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur la billetterie en ligneTarifs : 12€/8€/4€/2,5€ Adulte

Les œuvres d’art seraient-elles condamnées à l’immobilité ? Cette visite prouve le contraire ! Cette visite étudie d’abord les différentes façons de représenter le mouvement en peinture et en sculpture, postures et attitudes empruntées au monde du théâtre et de la danse. Puis, la visite explore la façon dont le geste de l’artiste se devine dans la peinture abstraite d’après-guerre.Durée : 1h15

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=1923860897370400195



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