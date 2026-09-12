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Représenter le mouvement Musée d’arts de Nantes Nantes

vendredi 16 octobre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes

Représenter le mouvement Musée d’arts de Nantes Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
16:00
Lieu
Musée d'arts de Nantes
Adresse
10 Rue Georges Clemenceau
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur la billetterie en ligneTarifs : 12€/8€/4€/2,5€

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-16 16:00 – 17:15
Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur la billetterie en ligneTarifs : 12€/8€/4€/2,5€ Adulte 

Les œuvres d’art seraient-elles condamnées à l’immobilité ? Cette visite prouve le contraire ! Cette visite étudie d’abord les différentes façons de représenter le mouvement en peinture et en sculpture, postures et attitudes empruntées au monde du théâtre et de la danse. Puis, la visite explore la façon dont le geste de l’artiste se devine dans la peinture abstraite d’après-guerre.Durée : 1h15

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=1923860897370400195


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