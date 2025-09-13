Reprise cours de taichichuan – Présentation de l’association Parfum de nuage Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes

Reprise cours de taichichuan – Présentation de l’association Parfum de nuage Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes samedi 13 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-13 09:00 – 13:00

Gratuit : non Tarif des cours à l’année 130 € et 20 € adhésion adultes/ adolescents

Présentation de l’association Parfum de Nuage au forum des associtions à la Locomotive, 109 avenue de la gare de St Joseph à Nantes le samedi 13 septembre 2025 de 9h à 13h. Les cours de taichichuan avec l’association « parfum de nuage » reprennent le mercredi 17 septembre 2025 sur les deux sites, la locomotive et le pôle associatif de Port Boyer. Public : adultes, adolescents

Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 54 60 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E5853-la-locomotive—maison-de-quartier-erdre-batignolles mq-locomotive@mairie-nantes.fr 0681029621 http://taichichuannantesparfum.siteW.fr