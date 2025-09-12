REPRISE DE L’ÉCOLE DE PÉTANQUE Villefort

REPRISE DE L’ÉCOLE DE PÉTANQUE Villefort vendredi 12 septembre 2025.

REPRISE DE L’ÉCOLE DE PÉTANQUE

Devant la halle des sports Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-12 2025-09-13

L’École de Pétanque reprend les cours

Cours pour tous

le Vendredi 12 Septembre à partir de 17h jusqu’à 18h30

et le Samedi 13 Septembre 2025 à partir de 14h jusqu’à 15h30

A partir de 8 ans

Dans la mesure du possible venez avec vos boules

Devant la halle des sports Villefort 48800 Lozère Occitanie isajalous@gmail.com

English :

The Pétanque School is back in session:

Classes for all

friday September 12 from 5pm to 6:30pm

and Saturday, September 13, 2025 from 2pm to 3:30pm

Ages 8 and up

If possible, bring your own boules

German :

Die Pétanque-Schule nimmt den Unterricht wieder auf

Kurse für alle

am Freitag, den 12. September ab 17 Uhr bis 18.30 Uhr

und am Samstag, 13. September 2025 ab 14 Uhr bis 15.30 Uhr

Ab 8 Jahren

Wenn möglich, bringen Sie Ihre eigenen Kugeln mit

Italiano :

La Scuola di Pétanque riprende la sua attività:

Lezioni per tutti

venerdì 12 settembre dalle 17.00 alle 18.30

e sabato 13 settembre 2025 dalle 14.00 alle 15.30

A partire da 8 anni

Se possibile, portare le proprie bocce

Espanol :

Vuelve la Escuela de petanca:

Clases para todos

viernes 12 de septiembre de 17:00 a 18:30

y sábado 13 de septiembre de 2025 de 14:00 a 15:30

A partir de 8 años

Si es posible, traiga su propia petanca

