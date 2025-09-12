REPRISE DE L’ÉCOLE DE PÉTANQUE Villefort
REPRISE DE L’ÉCOLE DE PÉTANQUE
Devant la halle des sports Villefort Lozère
L’École de Pétanque reprend les cours
Cours pour tous
le Vendredi 12 Septembre à partir de 17h jusqu’à 18h30
et le Samedi 13 Septembre 2025 à partir de 14h jusqu’à 15h30
A partir de 8 ans
Dans la mesure du possible venez avec vos boules
Devant la halle des sports Villefort 48800 Lozère Occitanie isajalous@gmail.com
English :
The Pétanque School is back in session:
Classes for all
friday September 12 from 5pm to 6:30pm
and Saturday, September 13, 2025 from 2pm to 3:30pm
Ages 8 and up
If possible, bring your own boules
German :
Die Pétanque-Schule nimmt den Unterricht wieder auf
Kurse für alle
am Freitag, den 12. September ab 17 Uhr bis 18.30 Uhr
und am Samstag, 13. September 2025 ab 14 Uhr bis 15.30 Uhr
Ab 8 Jahren
Wenn möglich, bringen Sie Ihre eigenen Kugeln mit
Italiano :
La Scuola di Pétanque riprende la sua attività:
Lezioni per tutti
venerdì 12 settembre dalle 17.00 alle 18.30
e sabato 13 settembre 2025 dalle 14.00 alle 15.30
A partire da 8 anni
Se possibile, portare le proprie bocce
Espanol :
Vuelve la Escuela de petanca:
Clases para todos
viernes 12 de septiembre de 17:00 a 18:30
y sábado 13 de septiembre de 2025 de 14:00 a 15:30
A partir de 8 años
Si es posible, traiga su propia petanca
