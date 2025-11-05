Reprise des ateliers artistiques Maison des Haubans Nantes

Reprise des ateliers artistiques Maison des Haubans Nantes mercredi 5 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-05 14:00 – 15:00

Gratuit : oui Premier atelier de découverte gratuit ! Période 8 € ou 32 € l’année Tarifs :Le premier atelier de découverte est gratuit !Période (entre chaque vacances scolaires) : 8 €Année : 32 € Jeune Public – Age minimum : 5 et Age maximum : 11

Les ateliers du mercredi Ces ateliers de découvertes proposés chaque mercredi en maisons de quartier permettent aux enfants de 5 à 11 ans* d’explorer différentes disciplines artistiques : du spectacle vivant (théâtre, danse, marionnettes, arts du cirque, musique…) aux arts visuels (peinture, sculpture, photographie…) en passant par le patrimoine, le cinéma, la littérature…*Les ateliers artistiques sont réservés aux enfants scolarisés dans les écoles Henri Bergson, Jean Moulin et Ange Guépin.Pensés sous forme de parcours, ils se composent de 4 thèmes (délimités par chaque période de vacances scolaires) et comprennent : des ateliers de découverte hebdomadaires,des sorties culturelles (spectacle, expo, visite…),des rencontres avec des artistes,des séances familiales Inscriptions et infos : sarah.ptitspectateur@gmail.com

Maison des Haubans Nantes 44021

09 51 04 07 12 http://ptitspectateuretcie.fr