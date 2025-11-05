Reprise des ateliers artistiques Maison des Haubans Nantes

Premier atelier de découverte gratuit ! Période 8 € ou 32 € l’année

Début : 2025-11-05T14:00:00 – 2025-11-05T15:00:00

Fin : 2025-11-05T14:00:00 – 2025-11-05T15:00:00

Les ateliers du mercredi

Ces ateliers de découvertes proposés chaque mercredi en maisons de quartier permettent aux enfants de 5 à 11 ans* d’explorer différentes disciplines artistiques : du spectacle vivant (théâtre, danse, marionnettes, arts du cirque, musique…) aux arts visuels (peinture, sculpture, photographie…) en passant par le patrimoine, le cinéma, la littérature…

*Les ateliers artistiques sont réservés aux enfants scolarisés dans les écoles Henri Bergson, Jean Moulin et Ange Guépin.

Pensés sous forme de parcours, ils se composent de 4 thèmes (délimités par chaque période de vacances scolaires) et comprennent :

des ateliers de découverte hebdomadaires,

des sorties culturelles (spectacle, expo, visite…),

des rencontres avec des artistes,

des séances familiales

Inscriptions et infos : sarah.ptitspectateur@gmail.com

