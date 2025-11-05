Reprise des ateliers artistiques Maison des Haubans Nantes
Premier atelier de découverte gratuit ! Période 8 € ou 32 € l’année
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-05T14:00:00 – 2025-11-05T15:00:00
Fin : 2025-11-05T14:00:00 – 2025-11-05T15:00:00
Les ateliers du mercredi
Ces ateliers de découvertes proposés chaque mercredi en maisons de quartier permettent aux enfants de 5 à 11 ans* d’explorer différentes disciplines artistiques : du spectacle vivant (théâtre, danse, marionnettes, arts du cirque, musique…) aux arts visuels (peinture, sculpture, photographie…) en passant par le patrimoine, le cinéma, la littérature…
*Les ateliers artistiques sont réservés aux enfants scolarisés dans les écoles Henri Bergson, Jean Moulin et Ange Guépin.
Pensés sous forme de parcours, ils se composent de 4 thèmes (délimités par chaque période de vacances scolaires) et comprennent :
- des ateliers de découverte hebdomadaires,
- des sorties culturelles (spectacle, expo, visite…),
- des rencontres avec des artistes,
- des séances familiales
Inscriptions et infos : sarah.ptitspectateur@gmail.com
Maison des Haubans 18 bis Boulevard de Berlin, 44000 Nantes
@Ptitspectateur&Cie