Informations pratiques

Saint-André-de-Sangonis

REPRISE DES ATELIERS – THÉÂTRE POUR ADULTES ANIMÉS PAR MARIE DUBOIS

Cours de la Liberté Saint-André-de-Sangonis Hérault

Tarif : 240 – 240 – 240 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Venez expérimenter le jeu du comédien, une pratique à la fois vocale et corporelle : respiration, élocution, expression, conscience du corps et de l’espace, improvisation.

Venez expérimenter le jeu du comédien, une pratique à la fois vocale et corporelle : respiration, élocution, expression, conscience du corps et de l’espace, improvisation. Dans cet atelier, vous chercherez avant tout cet état de jeu, de disponibilité et de créativité, pour que chacun puisse révéler sa singularité et parler « vrai ». Improviser permet de développer son imaginaire, la connaissance de soi, de ses limites et de gagner en confiance face à l’imprévu. Travail d’improvisation en petits groupes, duo, solo, avec ou sans texte.

Deux jeudis par mois de 19h à 21h. Cours d’essai gratuit le jeudi 17/09 à a la salle du 3e âge, cours de la liberté à St André. .

Cours de la Liberté Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 6 62 33 33 63 lasaucestandre@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : REPRISE DES ATELIERS – THÉÂTRE POUR ADULTES ANIMÉS PAR MARIE DUBOIS

Come experience acting—a practice that involves both the voice and the body: breathing, diction, expression, body and spatial awareness, and improvisation.

L’événement REPRISE DES ATELIERS – THÉÂTRE POUR ADULTES ANIMÉS PAR MARIE DUBOIS Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2026-09-04 par 34 – OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT