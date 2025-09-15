Reprise des cours de gym douce et gym tonique Marlenheim

Reprise des cours de gym douce et gym tonique

2 a rue de l’Usine Marlenheim Bas-Rhin

Début : Lundi 2025-09-15 18:00:00

fin : 2025-09-15 19:00:00

2025-09-15 2025-09-16

Le lundi 15 septembre de 18h à 19h et le mardi 16 septembre de 19h à 20h

Reprise des cours de gym douce et gym tonique au centre culturel et sportif « Les Roseaux ».

Organisé par le Club de Gymnastique Féminine de Marlenheim.

Contact Mme Anne Grollmund 06 71 73 88 44 .

2 a rue de l’Usine Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 6 71 73 88 44

