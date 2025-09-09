Reprise des cours de gym La Loupe La Loupe

Reprise des cours de gym La Loupe La Loupe mardi 9 septembre 2025.

Reprise des cours de gym La Loupe

La Loupe Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-09

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2025-09-09

C’est la rentrée de l’Association Loupéenne de Gym Volontaire.

Reprise des séances mardi 9 septembre

Rendez-vous à la salle des fêtes de La Loupe

Le mardi de 15h45 à 16h45

Le jeudi de 20h30 à 21h30

Les deux premières séances sont gratuites !!

.

La Loupe 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 71 86 73 09

English :

It’s back to school time for the Association Loupéenne de Gym Volontaire.

Classes resume on Tuesday, September 9

Meet at La Loupe village hall

Tuesdays from 3.45pm to 4.45pm

Thursday, 8:30 pm to 9:30 pm

The first two sessions are free!

German :

Es ist wieder soweit: Die Association Loupéenne de Gym Volontaire (Verein für freiwillige Gymnastik in Loupé) hat ihre Arbeit aufgenommen.

Die Sitzungen beginnen wieder am Dienstag, den 9. September

Treffpunkt im Festsaal von La Loupe

Am Dienstag von 15.45 bis 16.45 Uhr

Donnerstags von 20:30

Italiano :

L’Associazione Loupéenne de Gym Volontaire riprende la sua attività.

Le sessioni riprendono martedì 9 settembre

Ritrovo presso la sala delle feste a La Loupe

Martedì dalle 15.45 alle 16.45

Giovedì, dalle 20.30 alle 21.30

Le prime due sessioni sono gratuite!

Espanol :

La Association Loupéenne de Gym Volontaire vuelve a la actividad.

Las sesiones se reanudan el martes 9 de septiembre

Cita en la sala de fiestas de La Loupe

Martes de 15h45 a 16h45

Jueves de 20.30 a 21.30 h

Las dos primeras sesiones son gratuitas

L’événement Reprise des cours de gym La Loupe La Loupe a été mis à jour le 2025-09-06 par OTs DU PERCHE