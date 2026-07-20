Reprise des cours de Yoga avec Rohr Sport et Loisirs Rohr
jeudi 17 septembre 2026 · Rohr
Informations pratiques
Rohr
Reprise des cours de Yoga avec Rohr Sport et Loisirs
1 rue de l’Ecole Rohr Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-09-17 19:00:00
fin : 2026-09-17 20:00:00
Date(s) :
2026-09-17
Reprise des cours de yoga avec Camille Quantin à la salle communale de Rohr.
Reprise des cours de yoga à la rentrée ! Prévoyez une tenue de sport, un tapis de gym ou une couverture épaisse, un coussin ferme. Les cours sont assurés par Camille Quantin, professeur à l’Institut Français de Yoga. .
1 rue de l’Ecole Rohr 67270 Bas-Rhin Grand Est +33 6 11 15 22 14 camillequantin12@hotmail.com
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English :
Yoga classes resume with Camille Quantin at the Rohr community hall.
L’événement Reprise des cours de Yoga avec Rohr Sport et Loisirs Rohr a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg