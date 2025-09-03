Reprise des cours de yoga Romanswiller
Reprise des cours de yoga Romanswiller mercredi 3 septembre 2025.
Reprise des séances de Yoga le mercredi 3 septembre à 20h et le jeudi 4 septembre à 9h à la Salle Vogésia à Romanswiller. .
5 Lieu-Dit Vogesia Romanswiller 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 77 53 00 49 hoefler@rh-info.com
