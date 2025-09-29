Reprise des cours hebdomadaires Salle polyvalente Saint-Martin-de-Jussac
Reprise des cours hebdomadaires Salle polyvalente Saint-Martin-de-Jussac lundi 29 septembre 2025.
Reprise des cours hebdomadaires
Salle polyvalente 1 Le Bourg Saint-Martin-de-Jussac Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-29 20:30:00
fin : 2025-09-29
Date(s) :
2025-09-29
Envie de bouger, de partager et de vous amuser ? Dès le 8 septembre 2025, retrouvez chaque lundi soir vos cours hebdomadaires de bachata à la salle polyvalente de Saint-Martin-de-Jussac. Que vous soyez débutant (19h30) ou déjà passionné avec envie de progresser en évolutif (20h30), ces cours sont faits pour vous !
La bachata, danse chaleureuse et entraînante, vous fera voyager tout en créant une belle ambiance conviviale. Et pour bien commencer, 1 cours est offert ! Alors, que vous veniez seul(e) ou accompagné(e), n’hésitez plus laissez-vous guider par la musique et découvrez le plaisir de danser. Infos et inscriptions auprès de la compagnie. .
Salle polyvalente 1 Le Bourg Saint-Martin-de-Jussac 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 20 57
English : Reprise des cours hebdomadaires
German : Reprise des cours hebdomadaires
Italiano :
Espanol : Reprise des cours hebdomadaires
L’événement Reprise des cours hebdomadaires Saint-Martin-de-Jussac a été mis à jour le 2025-09-04 par OT Porte Océane du Limousin