Reprise des cours hebdomadaires Salle polyvalente Saint-Martin-de-Jussac lundi 29 septembre 2025.

Salle polyvalente 1 Le Bourg Saint-Martin-de-Jussac Haute-Vienne

Début : 2025-09-29 20:30:00

Envie de bouger, de partager et de vous amuser ? Dès le 8 septembre 2025, retrouvez chaque lundi soir vos cours hebdomadaires de bachata à la salle polyvalente de Saint-Martin-de-Jussac. Que vous soyez débutant (19h30) ou déjà passionné avec envie de progresser en évolutif (20h30), ces cours sont faits pour vous !

La bachata, danse chaleureuse et entraînante, vous fera voyager tout en créant une belle ambiance conviviale. Et pour bien commencer, 1 cours est offert ! Alors, que vous veniez seul(e) ou accompagné(e), n’hésitez plus laissez-vous guider par la musique et découvrez le plaisir de danser. Infos et inscriptions auprès de la compagnie. .

