Reprise des cours Marlenheim
Reprise des cours Marlenheim lundi 8 septembre 2025.
Reprise des cours
2 rue de l’Usine Marlenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-09-08
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-08
Reprise des cours à l’Espace Sportif de la Porte du Vignoble, organisé par l’Association de Bien Être et Culture de la Porte du Vignoble.
Contact MMe Michèle LEVYCKYJ au 06 47 89 26 72 .
2 rue de l’Usine Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 6 47 89 26 72 info@qigong-marlenheim.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Reprise des cours Marlenheim a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble