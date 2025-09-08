Reprise des cours Marlenheim

Reprise des cours Marlenheim lundi 8 septembre 2025.

Reprise des cours

2 rue de l’Usine Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-08

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-08

Reprise des cours à l’Espace Sportif de la Porte du Vignoble, organisé par l’Association de Bien Être et Culture de la Porte du Vignoble.

Contact MMe Michèle LEVYCKYJ au 06 47 89 26 72 .

2 rue de l’Usine Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 6 47 89 26 72 info@qigong-marlenheim.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Reprise des cours Marlenheim a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble