Reprise des répétitions de la chorale Côte des Légendes Lesneven Maison d’accueil salle Balan Lesneven
mardi 15 septembre 2026 · Maison d'accueil salle Balan · Lesneven
Informations pratiques
Lesneven
Reprise des répétitions de la chorale Côte des Légendes Lesneven
Maison d’accueil salle Balan 12, rue de la Marne Lesneven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 17:30:00
fin : 2026-09-15 19:30:00
Date(s) :
2026-09-15
La chorale de la Côte des Légendes de Lesneven va reprendre ses répétitions sous la direction de Guy Menut, chef de chœur.
Le chef de chœur et les choristes seraient heureux d’accueillir les personnes désirant partager leur joie et leur bonheur de chanter, dans un des 4 pupitres.
Deux concerts sont au programme jusqu’en fin 2026 : le premier en l’église de Lesneven le 8 novembre à 15h30 avec en invitée la chorale Aux Quatre Vents de Bohars et le second prévu est le concert de Noël qui sera donné en l’église de Plouguerneau le 13 décembre à 15h30 avec Clarisse Lavanant comme invitée d’honneur. .
Maison d’accueil salle Balan 12, rue de la Marne Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 6 13 68 05 48
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English :
L’événement Reprise des répétitions de la chorale Côte des Légendes Lesneven Lesneven a été mis à jour le 2026-09-11 par Tourisme Côte des Légendes – Nord Bretagne
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