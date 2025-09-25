Reprise du Cineclub Decolonial: projection du film d’Ousmane Sembene: « La Noire de… » avec la participation de Fatima Sissani Rue Gustave Gresse Aouste-sur-Sye
film de Ousmane Sembene « La Noire de… » suivi d’un atelier /discussion autour du film, animé par Fatima SISSANI.
Attention, trigger: ce film comporte des scenes de violences racistes.
Rue Gustave Gresse MJC Nini Chaize Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 14 20 contact@mjcninichaize.org
English :
film by Ousmane Sembene « La Noire de… » followed by a workshop/discussion about the film, led by Fatima SISSANI.
Warning, trigger: this film contains scenes of racist violence.
German :
film von Ousmane Sembene « La Noire de… », gefolgt von einem Workshop/Diskussion über den Film, geleitet von Fatima SISSANI.
Achtung, Trigger: Dieser Film enthält rassistische Gewaltszenen.
Italiano :
film di Ousmane Sembene « La Noire de… » seguito da un laboratorio/discussione sul film, condotto da Fatima SISSANI.
Attenzione: questo film contiene scene di violenza razzista.
Espanol :
película de Ousmane Sembene « La Noire de… » seguida de un taller/debate sobre la película, dirigido por Fatima SISSANI.
Advertencia: esta película contiene escenas de violencia racista.
