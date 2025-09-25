Reprise du Cineclub Decolonial: projection du film d’Ousmane Sembene: « La Noire de… » avec la participation de Fatima Sissani Rue Gustave Gresse Aouste-sur-Sye

film de Ousmane Sembene « La Noire de… » suivi d’un atelier /discussion autour du film, animé par Fatima SISSANI.

Attention, trigger: ce film comporte des scenes de violences racistes.

Rue Gustave Gresse MJC Nini Chaize Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 14 20 contact@mjcninichaize.org

English :

film by Ousmane Sembene « La Noire de… » followed by a workshop/discussion about the film, led by Fatima SISSANI.

Warning, trigger: this film contains scenes of racist violence.

German :

film von Ousmane Sembene « La Noire de… », gefolgt von einem Workshop/Diskussion über den Film, geleitet von Fatima SISSANI.

Achtung, Trigger: Dieser Film enthält rassistische Gewaltszenen.

Italiano :

film di Ousmane Sembene « La Noire de… » seguito da un laboratorio/discussione sul film, condotto da Fatima SISSANI.

Attenzione: questo film contiene scene di violenza razzista.

Espanol :

película de Ousmane Sembene « La Noire de… » seguida de un taller/debate sobre la película, dirigido por Fatima SISSANI.

Advertencia: esta película contiene escenas de violencia racista.

