Reprise du cross training / renforcement musculaire salle Omnisports des Rochats Saint-Laurent-en-Grandvaux

Tarif : 125 – 125 – 150 EUR
Reprise de Cross training et renforcement musculaire à la salle omnisport des rochats à Saint Laurent en Grandvaux, les mardis soir à partir du 9 septembre 2025.
Cross training le mardi de 18h45 à 19h30 ou de 19h30 à 20h30
Renforcement musculaire le mardi de 15h à 18h45 .
salle Omnisports des Rochats Rue des Rochats Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 76 08 97
