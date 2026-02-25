Reprise du Palmarès du Festival de Clermont-Ferrand Forum des images Paris

Vous avez manqué le Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand, l’événement incontournable du court métrage dans le monde ? Le Forum des images vous donne rendez-vous ce dimanche 8 mars pour célébrer les Palmarès de 2026 !

Chaque année, le festival permet de découvrir des chefs-d’œuvre de l’animation, des comédies, des réalités contemporaines, des films de genre, des travaux de fin d’études des meilleures écoles du monde, et des documentaires venus du monde entier.

Au-delà des compétitions internationale, nationale, labo et XR qui permettent une véritable plongée dans le bain rafraîchissant de la jeune création cinématographique, le festival met à l’honneur, en 2026, l’Asie du Sud-Est et une programmation construite autour de la thématique des vacances.

Le Palmarès est à découvrir autour de 4 séances :

14h30 : Palmarès labo

Depuis 2001, la compétition labo du festival du court métrage de Clermont-Ferrand fait la part belle aux cinéastes visionnaires, avant-gardistes, (ré)inventeur·ices.

Le Palmarès 2026 :

Soixante-sept millisecondes de Fleuryfontaine. La trace d’un projectile enregistrée par une caméra de surveillance, Soixante-sept millisecondes, la trajectoire du tir et celle de ses protagonistes clés. Le film questionne la légitimité du maintien de l’ordre en France et ses excès.

Soixante-sept millisecondes de Fleuryfontaine. La trace d'un projectile enregistrée par une caméra de surveillance, Soixante-sept millisecondes, la trajectoire du tir et celle de ses protagonistes clés. Le film questionne la légitimité du maintien de l'ordre en France et ses excès. Langue morte de José Jiménez. En 1980, Ricardo Rifo fut formé comme maître-chien par Ingrid Olderöck, la femme la plus puissante de la police secrète pendant la dictature chilienne. Quatre décennies plus tard, l'éleveur erre dans un paysage ravagé et hostile, tourmenté par l'impossibilité de décrire l'horreur.

Um de Nieto. Le peuple des oiseaux est entré dans un chaos violent, en proie à un phénomène inquiétant : leurs œufs semblent hantés par des visages démoniaques. Leur éclosion semble annonciatrice d'une imminente catastrophe…

L'mina de Randa Maroufi.

Dieu est timide de Jocelyn Charles. Lors d'un voyage en train, Ariel et Paul s'amusent à dessiner leurs plus grandes peurs lorsque Gilda, une étrange passagère, s'invite dans leurs confidences. Son expérience de la peur ne semble néanmoins pas aussi innocente que leurs dessins.

15h : Sélection Jeune Public

Un best-of de courts métrages sélectionnés à destination des enfants !

Le Palmarès 2026 :

17h : Palmarès international

La compétition internationale du festival du court métrage de Clermont-Ferrand nous entraîne dans un tour du monde en 60 films, et nous en offre un panorama kaléidoscopique.

Le Palmarès 2026 :

Buda de Raphaël Kaddour . Au Recypark Buda, les ouvriers réceptionnent les déchets… et aussi l’humeur des clients.

. Au Recypark Buda, les ouvriers réceptionnent les déchets… et aussi l’humeur des clients. Coeur Bleu de Samuel Suffren. A Haïti, Marianne et Pétion vivent dans l’attente de nouvelles de leur fils parti aux Etats-Unis. Tandis que le silence s’éternise, leurs craintes et leurs inquiétudes grandissent, révélant les fractures de leur propre vie. La promesse fragile du rêve américain semble leur échapper, alors que la frontière entre le rêve et la réalité devient de plus en plus insaisissable.

A Haïti, Marianne et Pétion vivent dans l’attente de nouvelles de leur fils parti aux Etats-Unis. Tandis que le silence s’éternise, leurs craintes et leurs inquiétudes grandissent, révélant les fractures de leur propre vie. La promesse fragile du rêve américain semble leur échapper, alors que la frontière entre le rêve et la réalité devient de plus en plus insaisissable. Briser les murs de Jan-Dirk Bouw. Le journaliste et activiste Hoi Yi se bat contre l’augmentation croissante de la surveillance et de la censure dans le monde, tout en cachant son identité queer à sa famille. La répression personnelle dont il est l’objet se reflète dans son engagement au service de la liberté pour les autres.

Le journaliste et activiste Hoi Yi se bat contre l’augmentation croissante de la surveillance et de la censure dans le monde, tout en cachant son identité queer à sa famille. La répression personnelle dont il est l’objet se reflète dans son engagement au service de la liberté pour les autres. Le Fruit de Jen Nee Lim. Dans un endroit et à une époque où l’avortement est illégal, les tentatives d’une femme enceinte de mettre un terme à sa grossesse échouent, jusqu’à sa rencontre avec une mystérieuse conductrice de bus.

Dans un endroit et à une époque où l’avortement est illégal, les tentatives d’une femme enceinte de mettre un terme à sa grossesse échouent, jusqu’à sa rencontre avec une mystérieuse conductrice de bus. L’Art fait mouche de Ilke Paddenburg. Lorsque deux bénévoles habituées d’un festival international d’art s’immiscent dans le périmètre d’une installation hautement controversée, la situation dégénère rapidement… Mais qui est véritablement responsable d’avoir franchi les limites ?

19h30 : Palmarès national

Plus ancienne compétition du festival du court métrage de Clermont-Ferrand, la section nationale se veut la vitrine de la créativité cinématographique française.

Le Palmarès 2026 :

Du pain et des jeux de Léa Tarral Judith Longuet-Marx. C’est l’été, Ferdinand n’a pas d’argent et les J.O. envahissent Paris. Un sac poubelle à la main, il sillonne les gradins bondés du stade de France et ramasse les déchets des supporters euphoriques. La nuit, il retrouve Juliette, sa seule amie pour jouer de la musique dans une cave. Ensemble ils bricolent des chansons qu’un jour ils oseront peut-être montrer à un public.

C’est l’été, Ferdinand n’a pas d’argent et les J.O. envahissent Paris. Un sac poubelle à la main, il sillonne les gradins bondés du stade de France et ramasse les déchets des supporters euphoriques. La nuit, il retrouve Juliette, sa seule amie pour jouer de la musique dans une cave. Ensemble ils bricolent des chansons qu’un jour ils oseront peut-être montrer à un public. Intersecting Memory de Shayma’ Awawdeh. En Palestine, dans les territoires occupés durant la Seconde Intifada, la peur, l’état de siège, la mort sont le quotidien de la ville d’Hebron. Les moments du passé ressurgissent à travers des souvenirs d’enfance, entremêlés à la mémoire collective. Alors que tout continue et se répète, de quoi nous souvenons-nous ? Qu’oublions-nous ?

En Palestine, dans les territoires occupés durant la Seconde Intifada, la peur, l’état de siège, la mort sont le quotidien de la ville d’Hebron. Les moments du passé ressurgissent à travers des souvenirs d’enfance, entremêlés à la mémoire collective. Alors que tout continue et se répète, de quoi nous souvenons-nous ? Qu’oublions-nous ? Sulaimani de Vinnie Ann Bose. Un soir, à Paris, deux Indiennes de la région du Kerala qui ne se connaissent pas, se trouvent dans le restaurant indien Sulaimani. Assises à quelques mètres de distance, elles s’observent, intriguées l’une par l’autre. Dans ce Kerala miniature que constitue le restaurant, les odeurs, les saveurs, la musique, la langue, tout les renvoie à l’Inde de leur passé.

Un soir, à Paris, deux Indiennes de la région du Kerala qui ne se connaissent pas, se trouvent dans le restaurant indien Sulaimani. Assises à quelques mètres de distance, elles s’observent, intriguées l’une par l’autre. Dans ce Kerala miniature que constitue le restaurant, les odeurs, les saveurs, la musique, la langue, tout les renvoie à l’Inde de leur passé. Veuillez patienter de Solal Bouloudnine. Laurent et Sophie font appel au service Gagu, le spécialiste du montage de meubles à domicile, pour monter en une heure chrono le berceau de la petite Léa qui est attendue dans quelques semaines. Mais Laurent et Sophie n’ont pas opté pour l’option départ automatique, et leur « GaguMan » va finalement passer un peu plus d’une heure chez eux…

Reprise du palmarès de la 48e édition de la plus importante manifestation cinématographique mondiale consacrée au court métrage, au Forum des images

Le dimanche 08 mars 2026

de à

payant

7,50 € tarif plein

6 € tarif réduit

5,5 € pour les détenteur·rices des cartes UGC Illimité

5 € pour les moins de 14 ans

4 € avec la carte Forum Liberté et pour les accompagnant·es de la carte Forum Illimité

Étudiant·es TUMO Paris : gratuit, 4 € pour leurs accompagnant·es

Public enfants, jeunes et adultes.

Forum des images Westfield Forum des Halles, 2 Rue du cinéma 75001 Forum des images, 2 rue du Cinéma, Westfield Forum des HallesParis

