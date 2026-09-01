Informations pratiques

Imling

Reprise du sport

2 Place du général de Gaulle Salle des fêtes Imling Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-09-15 19:00:00

fin : 2027-06-30 20:00:00

Date(s) :

2026-09-15

Avis à tous les sportifs ! L’association culturelle, d’éducation physique et de gymnastique volontaire (ACEPGV) annonce la reprise des cours de sport pour tous, adultes et seniors. Ateliers de renforcement, cardio, circuit training, diverses. Première séance d’essai gratuite. Renseignements par téléphone.Tout public

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2 Place du général de Gaulle Salle des fêtes Imling 57400 Moselle Grand Est +33 6 22 04 03 41

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English :

Attention all athletes! The Association for Culture, Physical Education, and Voluntary Gymnastics (ACEPGV) announces the resumption of sports classes for everyone, including adults and seniors. Strength training, cardio, circuit training, and other classes. First session is free. Call for more information.

L’événement Reprise du sport Imling a été mis à jour le 2026-09-02 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD