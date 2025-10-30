Reprise musicale d’Anne Sylvestre à la Locomotive Saillans

Reprise musicale d’Anne Sylvestre à la Locomotive

rue de la gare Saillans Drôme

Début : 2025-10-30 20:30:00

2025-10-30

Accompagné de son violon, Anaïs nous propose le répertoire engagé, poétique, drôle et émouvant de Anne Sylvestre.

rue de la gare Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 78 76 84 garedesaillans26@gmail.com

English :

Accompanied by her violin, Anaïs brings us the committed, poetic, funny and moving repertoire of Anne Sylvestre.

German :

Begleitet von ihrer Violine präsentiert Anaïs das engagierte, poetische, witzige und bewegende Repertoire von Anne Sylvestre.

Italiano :

Accompagnata dal suo violino, Anaïs ci propone il repertorio impegnato, poetico, divertente e commovente di Anne Sylvestre.

Espanol :

Acompañada por su violín, Anaïs nos trae el repertorio comprometido, poético, divertido y conmovedor de Anne Sylvestre.

