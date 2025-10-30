Reprise musicale d’Anne Sylvestre à la Locomotive Saillans
Reprise musicale d’Anne Sylvestre à la Locomotive Saillans jeudi 30 octobre 2025.
Reprise musicale d’Anne Sylvestre à la Locomotive
rue de la gare Saillans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30 20:30:00
fin : 2025-10-30
Date(s) :
2025-10-30
Accompagné de son violon, Anaïs nous propose le répertoire engagé, poétique, drôle et émouvant de Anne Sylvestre.
.
rue de la gare Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 78 76 84 garedesaillans26@gmail.com
English :
Accompanied by her violin, Anaïs brings us the committed, poetic, funny and moving repertoire of Anne Sylvestre.
German :
Begleitet von ihrer Violine präsentiert Anaïs das engagierte, poetische, witzige und bewegende Repertoire von Anne Sylvestre.
Italiano :
Accompagnata dal suo violino, Anaïs ci propone il repertorio impegnato, poetico, divertente e commovente di Anne Sylvestre.
Espanol :
Acompañada por su violín, Anaïs nos trae el repertorio comprometido, poético, divertido y conmovedor de Anne Sylvestre.
L’événement Reprise musicale d’Anne Sylvestre à la Locomotive Saillans a été mis à jour le 2025-10-19 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme