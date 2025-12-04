Reprise tes chaussettes (de Noël) Le 20 mille Nantes
Reprise tes chaussettes (de Noël) Le 20 mille Nantes jeudi 4 décembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-12-04 18:00 – 20:00
Gratuit : non 10€ inscription obligatoire : https://optitscoins.fr/les-ateliers/reprise-tes-chaussettes-3 Adulte, Etudiant, Senior, Personne en situation de handicap
Ramène tes chaussettes trouées et viens apprendre à les repriser lors d’un moment convivial.Toute la mercerie est fournie.Accessible à tous niveaux.Boisson chaude disponible à prix libre.
Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300
