Reprises visibles, atelier-performance avec Clara Denidet Musée Maurepas Rennes Samedi 24 janvier, 10h00 Ille-et-Vilaine

Différentes techniques de reprise s’échangeront oralement et/ou en dessinant. En invitant à se saisir d’une mécanique qui met en mouvement les mains et la langue, l’artiste propose de créer une zone…

Cette activité est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-24T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-24T12:30:00.000+01:00

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/atelier/reprises-visibles-atelier-performance-avec-clara-denidet

Musée Maurepas 2 allée Georges-de-la-Tour – 35700 Rennes Centre Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



