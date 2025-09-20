Reproduction de peintures de Guiseppe ARCIMBOLDO Dry

Reproduction de peintures de Guiseppe ARCIMBOLDO Dry samedi 20 septembre 2025.

Reproduction de peintures de Guiseppe ARCIMBOLDO

Château du Bouchet Dry Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 13:30:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Reproduction de peintures de Giuseppe Arcimboldo !

Giuseppe Arcimboldo (vers 1527 11 juillet 1593), peintre maniériste italien, est célèbre pour ses portraits composés de végétaux, animaux et objets astucieusement arrangés. Si son œuvre religieuse traditionnelle est tombée dans l’oubli, ses compositions de têtes humaines faites de légumes, de plantes, de fruits, de créatures marines et de racines d’arbres continuent de fasciner et d’inspirer. .

Château du Bouchet Dry 45370 Loiret Centre-Val de Loire

English :

Reproductions of paintings by Giuseppe Arcimboldo!

German :

Reproduktion von Gemälden von Giuseppe Arcimboldo!

Italiano :

Riproduzioni di dipinti di Giuseppe Arcimboldo!

Espanol :

¡Reproducciones de cuadros de Giuseppe Arcimboldo!

L’événement Reproduction de peintures de Guiseppe ARCIMBOLDO Dry a été mis à jour le 2025-09-05 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE