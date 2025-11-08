ReptiCabl rue des garennes Andrézieux-Bouthéon
Tarif : 5 – 5 – EUR
gratuit pour les moins de 12 ans
Début : 2025-11-08 10:00:00
fin : 2025-11-09 18:00:00
2025-11-08
Salon sur les reptiles, amphibiens, insectes et poissons avec la présence de la Volerie du Forez
rue des garennes CABL Andrézieux-Bouthéon 42160 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 66 93 88 terraqua42@gmail.com
English :
Exhibition on reptiles, amphibians, insects and fish with La Volerie du Forez
German :
Messe über Reptilien, Amphibien, Insekten und Fische mit Anwesenheit der Volerie du Forez
Italiano :
Mostra di rettili, anfibi, insetti e pesci con la Volerie du Forez
Espanol :
Exposición de reptiles, anfibios, insectos y peces con la Volerie du Forez
