ReptiCabl rue des garennes Andrézieux-Bouthéon

rue des garennes CABL Andrézieux-Bouthéon Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

gratuit pour les moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Salon sur les reptiles, amphibiens, insectes et poissons avec la présence de la Volerie du Forez

rue des garennes CABL Andrézieux-Bouthéon 42160 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 66 93 88 terraqua42@gmail.com

English :

Exhibition on reptiles, amphibians, insects and fish with La Volerie du Forez

German :

Messe über Reptilien, Amphibien, Insekten und Fische mit Anwesenheit der Volerie du Forez

Italiano :

Mostra di rettili, anfibi, insetti e pesci con la Volerie du Forez

Espanol :

Exposición de reptiles, anfibios, insectos y peces con la Volerie du Forez

